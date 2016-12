Milan: Yonghong, ritardi authority

ROMA, 22 DIC - I ritardi nella conclusione del contratto tra Ses e Milan dipendono dalle "nuove misure di controllo del rischio degli investimenti verso l'estero annunciate dall'autorità regolatoria". Il presidente della Ses, la holding cinese impegnata nell'acquisto del Milan, Yonghong Li, racconta all'ANSA i retroscena dell'operazione. In Cina, ogni investimento verso l'estero è soggetto all'approvazione dell'autorità regolatoria cinese. Di recente, l'autorità ha annunciato nuove misure di controllo nei confronti degli investimenti verso l'estero, e questo riguarda anche le operazioni annunciate prima che tale accordo fosse reso pubblico, come nel caso dell'acquisizione del Milan. Il team di SES sta lavorando al percorso autorizzativo previsto dalle nuove regole, ma in generale tutte le richieste di autorizzazione pendenti, sono soggette alle stesse misure. I capitali, comunque sono stati raccolti ''in quantità superiore rispetto all'investimento" e, se l'autorizzazione non arriva in tempo, c'è anche un piano B.