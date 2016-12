Almaviva: Calenda, no Roma,licenziamenti

ROMA, 22 DIC - "La Rsu Almaviva di Roma non ha firmato, quella di Napoli sì: a questo punto non c'è alternativa ai licenziamenti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando dell'accordo transitorio per l'azienda dei call center e ricordando che il governo "ha fatto qualunque cosa fosse possibile e non ha mai mollato un secondo" perché "si tratta dell'anello più fragile del tessuto produttivo italiano". Comunque, ha concluso, "non c'è da niente da festeggiare".