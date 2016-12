Export extra Ue +3,4 su mese, +5,6% anno

ROMA, 22 DIC - A novembre 2016, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali con i paesi extraeuropei sono in espansione, con un incremento più marcato per le esportazioni (+3,4%) che per le importazioni (+1,4%). Anche rispetto al 2015 l'export è in forte aumento (+5,6%), con una crescita determinata, in gran parte, dai beni di consumo non durevoli (+10%) e dai beni strumentali (+7,3%, dovuto per oltre la metà alla vendita di mezzi di navigazione marittima). Contrastano la tendenza crescente delle esportazioni le vendite di energia (-7,4%) e di beni di consumo durevoli (-3,6%). Le importazioni registrano una più contenuta crescita tendenziale (+1,6%), Il surplus commerciale (+3.968 milioni) è superiore a quello dello stesso mese del 2015 (+3.306 milioni).