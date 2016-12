A ottobre +1,2% vendite, top da 2011

ROMA, 22 DIC - A ottobre 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento dell'1,2% rispetto al mese precedente sia in valore sia in volume. Lo comunica l'Istat, spiegando che è l'aumento congiunturale maggiore almeno dal 2011. Rispetto a ottobre 2015, invece, le vendite diminuiscono complessivamente dello 0,2% sia in valore sia in volume. Sempre nell'anno si osserva un aumento del valore delle vendite per la grande distribuzione (+0,8%) e una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-1%). Nelle imprese operanti su piccole superfici il valore delle vendite si riduce sia per i prodotti alimentari (2,3%) sia per quelli non alimentari (-0,9%). Mentre nella grande distribuzione crescono in particolare i discount alimentari (+2,7%) e i grandi esercizi specializzati in un unico tipo di prodotti come per esempio i mobili o l'abbigliamento (+3,4%). Le vendite degli ipermercati aumentano dello 0,3%, diminuiscono, invece, quelle dei supermercati (-0,7%).