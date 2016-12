Calenda propone mediazione su Almaviva

ROMA, 21 DIC - Ultimo tentativo di mediazione del governo per scongiurare gli imminenti licenziamenti di Almaviva. Il ministro Carlo Calenda e il viceministro Teresa Bellanova, si legge in una nota, hanno presentato alle parti una proposta che prevede la prosecuzione del confronto, con il supporto e la vigilanza del Governo, sulla base del ricorso agli ammortizzatori sociali e della contestuale previsione di uscite a carattere esclusivamente volontario fino al 31 marzo 2017. Cgil, Cisl, Uil e Ugl danno la loro disponibilità ad accettare il percorso illustrato che, per avere efficacia e credibilità, dovrà prevedere una costante e fattiva presenza del ministero". Gli stessi sindacati "chiedono al ministro di garantire la correttezza del percorso, l'effettività del negoziato e la coerenza dei comportamenti delle parti". E di "vigilare affinché non prosegua il trasferimento di attività".