Mps: circa un miliardo da conversione

MILANO, 21 DIC - E' di circa un miliardo di euro la cifra che, secondo le prime stime, è stata raccolta da Mps con la seconda tranche di conversione dei bond subordinati in azioni, destinata prevalentemente alla clientela retail: la banca auspicava di raccogliere fra 1 e 1,5. Dalla prima tranche, che si è chiusa il 2 dicembre, erano arrivate adesioni per 1,028 miliardi. Obiettivo finale del piano di ricapitalizzazione è un rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi di euro. Domani alle 14 scadrà invece il termine per l'adesione all'aumento di capitale. L'esito complessivo dell'operazione sarà un elemento determinante per valutare la necessità di un intervento dello Stato.