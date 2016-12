Mps: prime stime,circa 1 mld conversione

MILANO, 21 DIC - E' di circa un miliardo di euro la cifra che, secondo le prime stime, sembra sia stata raccolta con la seconda tranche di conversione dei bond subordinati in azioni, destinata prevalentemente alla clientela retail, nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale di Mps. E' quanto si apprende. A Piazza Affari, il titolo cede l'8% a 17,04 euro. Con oltre 2,9 milioni di pezzi è passato di mano il 10% del capitale in una seduta particolarmente tesa per l'Istituto, congelato più volte per eccesso di ribasso, fino a raggiungere il minimo storico di 15 euro per azione.