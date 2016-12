Banche, Abi continua crescita prestiti

ROMA, 21 DIC - Continua il miglioramento della crescita dei prestiti bancari in Italia e l'aumento dei depositi mentre, di converso, crollano le obbligazioni. Secondo il rapporto mensile Abi, a novembre 2016 "si conferma la prosecuzione in miglioramento dei finanziamenti a famiglie e imprese", saliti dell'1,1% rispetto all'1% del mese precedente mentre quelli al settore privato sono cresciuti dell'1%. Il dato, spiega l'Abi è stato calcolato includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni (ad. esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni) allineandolo così alla metodologia usata dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda la raccolta resta positivo il trend dei depositi (+4,35%) mentre prosegue il crollo delle obbligazioni (-18%). Permane il funding gap fra prestiti e raccolta (151 miliardi).