P.a, al via operazione trasparenza

ROMA, 21 DIC - Chiunque, senza dovere dare spiegazioni, potrà chiedere informazioni e documenti in possesso a una pubblica amministrazione, dal Comune al ministero. La novità scatta venerdì prossimo, sotto l'etichetta di Freedom of information act (Foia), inglesismo che sta per diritto all'informazione generalizzato: la norma è la trasparenza, il segreto diventa l'eccezione. Adesso sarà vero anche in Italia, almeno stando a quanto previsto dal decreto Madia, attuativo della riforma della P.a. Il provvedimento è diventato legge a fine giugno, concedendo però una riserva di tempo di sei mesi, così da consentire agli uffici pubblici di adeguarsi. Ora restano due giorni.