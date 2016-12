Equitalia, stop cartelle a Natale

ROMA, 21 DIC - Niente cartelle a Natale. Equitalia ha congelato 380 mila atti di riscossione, quasi tutte le richieste in consegna tra il 24 dicembre fino all'8 gennaio. Saranno notificati solo alcuni atti inderogabili, ad esempio quelli vicino alla prescrizione, in buona parte attraverso la posta elettronica certificata. Il provvedimento è stato firmato dall'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini. Il provvedimento consentirà a migliaia di italiani di non avere brutte sorprese sotto l'albero, almeno fino alla Befana. Dal 24 dicembre all'8 gennaio 2017 era previsto l'invio di poco meno di 450mila cartelle ma "non è e non può essere - spiegano da Equitalia - un blocco totale in quanto alcuni atti cosiddetti inderogabili saranno comunque notificati anche durante queste due settimane".