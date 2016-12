Padoan, criticità banche specifiche

ROMA, 21 DIC - I 20 miliardi di euro di aumento del debito richiesti dal governo al Parlamento per interventi precauzionali sulle banche sono "una cifra sufficiente a dare un impatto segnaletico, ma non esagerata, perché indurrebbe a pensare che la situazione è più grave di quello che è. E non lo è, perché il sistema è solido e sano con alcune criticità, ben note, di casi specifici con caratteristiche precise". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo in Aula alla Camera.