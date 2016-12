Borsa: Milano negativa in Europa fiacca

MILANO, 21 DIC - Milano in negativo a metà della mattinata (-0,25%) in una Europa debole che vede soprattutto le banche soffrire. L'indice Stoxx 50 si attesta a -0,29%, con il comparto delle banche che flette a -1,35%. A soffrire sono per lo più le banche spagnole, condannate dalla Corte di Giustizia Europea a restituire interessi ritenuti indebiti sui mutui. L'unica piazza in positivo nel vecchio continente è Londra, con il Ftse 100 debole, +0,14%. Giù tutte le altre. Maglia nera Madrid, -1,%, ma va male anche Parigi -0,07%. A Francoforte piatta viaggia attorno alla parità.