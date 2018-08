Autostrade: Palermo, si è espresso Mef

GENOVA, 23 AGO - "Non commento, la società è quotata in Borsa, il ministero si è già espresso sull'argomento". Lo ha detto l'a.d di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo commentando i rumors sul possibile ingresso di Cdp nel capitale di Autostrade per l'Italia. Intanto in Borsa la holding che controlla Autostrade, Atlantia registra un avvio affaticato a Piazza Affari con il titolo che cede lo 0,77% a 18,04 euro. Ieri anche Moody's ha messo sotto esame il rating in vista di un possibile taglio e gli investitori restano in attesa di capire quale sarà il destino della concessione do Autostrade dopo l'avvio della procedura di revoca da parte del governo.