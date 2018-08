Borsa, Shanghai poco mossa

PECHINO, 23 AGO - Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse nell'imminenza dell'entrata in vigore di dazi nuovi reciproci da parte di Usa e Cina per 16 miliardi di dollari, nel mentre le delegazioni dei due Paesi si avviano a tenere il secondo giorno di colloqui a Washington per evitare un'ulteriore escalation della guerra commerciale: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0,01%, a 2.714,87 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,07%, a quota 1.453,49.