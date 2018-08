Borsa: Milano maglia nera in Europa

MILANO, 22 AGO - Piazza Affari (-0,4%) maglia nera in Europa dopo le nuove minacce di Donald Trump sui dazi alle auto prodotte nell'Ue. Ad appesantire il listino le perdite del settore automobilistico e le concessionarie autostradali. Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che archivia la giornata a 271 punti base, con il decennale italiano al 3,05%. A Piazza Affari ancora sotto pressione Atlantia (-3,8%), nel giorno del cda per analizzare la situazione dopo il crollo del ponte di Genova. L'andamento negativo del titolo ha bruciato 590 milioni di euro di capitalizzazione. In rosso anche le altre concessionarie con Sias (-1,7%), Autostrade Meridionali (-0,7%) e Astm (-0,1%). In calo anche per il comparto delle auto e della componentistica. Male Pirelli (-4,5%), Brembo (-2,2%), Cnh (-2%), Fca (-1,2%) e Ferrari (-1%). Seduta negativa per Italgas (-2,8%), Poste (-1,9%) e Mediaset (-1,8%). In ordine sparso le banche.