Borsa: Europa apre cauta, Londra -0,4%

MILANO, 22 AGO - Avvio cauto in Europa delle Borse. Londra resta indietro (-0,4%) mentre prosegue il negoziato con la Ue e restano i nodi delle frontiere irlandesi e della relazione futura dopo la Brexit. Parigi dopo un avvio in calo gira in rialzo (+0,12%) mentre Francoforte guadagna lo 0,17 per cento.