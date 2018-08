Autostrade:piano 500mln con mezzi propri

MILANO, 21 AGO - Il cda di Autostrade ha condiviso "la prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro finanziati con mezzi propri) già annunciata nel corso della conferenza stampa di sabato a Genova". In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, per la ricostruzione del ponte, per la viabilità di Genova e la sospensione del pedaggio su alcune tratte. Autostrade "sta proseguendo le attività di progettazione per la ricostruzione del ponte Morandi. Il progetto - è stato spiegato in cda - vede coinvolti imprese, esecutori e progettisti anche di livello internazionale e "prevede la demolizione delle attuali strutture rimaste e la ricostruzione del ponte in acciaio secondo le più moderne tecnologie ad oggi disponibili in un periodo stimato di 8 mesi a decorrere dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni". Il Cda di Autostrade si riunirà a breve nuovamente per rispondere al Mit.