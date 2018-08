Party segreti celebrano 10 anni Lehman

ROMA, 21 AGO - Feste segrete per i dieci anni dall'anniversario della bancarotta di Lehman Brothers. Gli ex dipendenti della banca si riuniscono a New York, Hong Kong e Londra in eventi a porte chiuse e tenuti segreti per evitare polemiche. L'appuntamento di Londra, riporta Financial News, e' in calendario intorno al 15 settembre e avrebbe dovuto tenersi all'esclusivo club The Conduit prima che gli organizzatori decidessero di spostarlo. La festa e' stata organizzata con una catena di email indirizzata a 'Lehman Brothers & Sisters': ''e' difficile credere che siano gia' passati dieci anni dai nostri ultimi giorni a Lehman. Una delle cose migliori di Lehman era la sua gente, Cosa c'e' di meglio che celebrare il decimo anniversario riunendoci'' si legge nell'invito riportato da Financial News. A New York la festa per i dieci anni si terra' in settembre, mentre a Hong Kong in novembre.