Borsa: Europa gira in positivo

MILANO, 21 AGO - Le Borse europee girano in rialzo con l'ottimismo degli investitori in vista della ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. L'andamento positivo arriva dopo le critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Fed per una mancata politica monetaria più accomondante. Intanto si attendono i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed ed il simposio di Jackson Hole in programma nei prossimi giorni. Sul fronte monetario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1515 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,1%. In positivo Francoforte (+0,53%), Parigi (+0,48%) e Madrid (+0,72%). Piatta Londra (+0,08%). Bene i titoli della finanza (+0,2%) con Banco Santander e Ing (+0,8%), Bnp Paribas e Banco Bilbao (+0,5%) e Deutesche Bank (+0,4%). In positivo il settore tecnologico (+0,3%) con Logitech (+1%) e Nokia (+0,2%).