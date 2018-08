Borsa: Milano in rialzo, bene Atlantia

MILANO, 21 AGO - La Borsa di Milano gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 20.522 punti. A Piazza Affari svetta Atlantia (+2,4%), con il dibattito nel governo sul futuro delle autostrade, e Saipem (+3%), nel giorno in cui si è aggiudicata due nuovi contratti per 700 milioni di dollari. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco che ha aperto a 273 punti con un rendimento del decennale italiano al 3,03%. In rialzo anche gli altri titoli delle concessionarie autostradali con Astm (+4,4%) e Sias (+1,6%) mentre è piatta Autostrade Meridionali. In positivo anche Ferrari (+1,3%) e Poste (+1,1%). In rosso la gran parte delle banche con Banco Bpm (-1,3%), Ubi e Bper (-0,5%), Mps e Fineco (-0,3%). Debole Fca (-0,1%) ed Exor (-0,6%) mentre Cnh è piatta.