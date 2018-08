Mit a enti locali,checkup infrastrutture

BARI, 20 AGO - Entro dieci giorni da oggi i Presidenti delle Regioni, delle Province e i sindaci dovranno comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli interventi necessari per "rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali di competenza", allegando "adeguate attestazioni tecniche, indicazioni di priorità e stima indicativa dei costi". E' il contenuto di una lettera, che l'ANSA ha potuto visionare, inviata a tutte le amministrazioni locali dal Provveditore per le opere pubbliche Vittorio Rapisarda Federico. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato infatti un "monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza". "Nel dare seguito agli orientamenti espressi dal Governo - si legge nella missiva - occorre procedere con la massima urgenza all'avvio dello stato di conservazione delle opere infrastrutturali, viarie e non".