Wsj, su tenuta euro attenzione a Italia

ROMA, 19 AGO - L'Italia dimostra che lo sforzo fatto per tenere la Grecia nell'euro "potrebbe non essere abbastanza". "Le scosse di mercato rivissute la scorsa settimana sul debito italiano e i nuovi attacchi contro l'establishment europeo da parte dei politici a Roma - scrive il Wall Street Journal nell'edizione online - suggeriscono che lo spettro di una destabilizzante fuga di capitali da un paese della zona euro potrebbe verificarsi di nuovo. Un primo test arriverà questo autunno, quando il nuovo governo populista italiano dovrà presentare la legge di bilancio e spiegare come coprirà le sue costose promesse agli elettori".