Borsa:Milano chiude in calo,giù Atlantia

MILANO, 16 AGO - La Borsa di Milano (-1,8%) archivia la seduta in forte calo appesantita dalle perdite dei titoli del comparto autostradale con Atlantia (-22%) che in una sola seduta brucia oltre 4 miliardi di capitalizzazione, dopo la vicenda del crollo del ponte Morandi a Genova. Piazza Affari ha concluso le contrattazioni in controtendenza rispetto agli altri listini europei, spinti dala ripresa del dialogo tra Usa e Cina sui dazi. A fine giornata lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude a 280 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,1%. La posizione del Governo sulle concessioni trascina in fondo al listino anche i titoli della galassia Gavio, con Astm (-10,5%) e Sias (-7,3%). In rosso anche Autostrade Meridionali (-2,9%). Andamento negativo per i titoli legati al petrolio con Tenaris (-1,9%), Saipem (-1,6%), Eni (-1,2%) e Italgas (-0,7%) mentre è in rialzo Snam (+0,4%). Seduta negativa Banco Bpm (-3,9%) ed Ubi (-2,3%) mentre svetta Mps (+4,9%).