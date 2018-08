Borsa: Europa in rialzo con minerari

MILANO, 16 AGO - Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa. Solo Milano soffre (-1,1%) dopo la tragedia che ha colpito Genova e che coinvolge Atlantia (-17%). Londra guadagna lo 0,52%, Parigi lo 0,4%, Francoforte lo 0,2 per cento. Gli acquisti si concentrano sui titoli del settore minerario, che rimbalzano dopo il tonfo dei giorni scorsi.