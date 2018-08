Borsa: Milano riduce perdite con Europa

MILANO, 13 AGO - Piazza Affari e tutti i listini europei avvicinandosi alla chiusura migliorano il loro andamento: Parigi è leggermente in positivo, Londra si muove sulla parità, mentre Milano segna con l'indice Ftse Mib un calo dello 0,3%. Sempre pesante ma con una riduzione delle perdite Istanbul, che cede circa il 2%. In Piazza Affari, in un clima comunque sempre nervoso, si sta allentando la tensione sulle banche: Mps, Unicredit e Ubi cedono meno del 3%, con Azimut che sale di quasi quattro punti e Unipol del 2,7%.