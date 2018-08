Di Maio, ottimista investitori Bekaert

FIGLINE VALDARNO (FIRENZE), 10 AGO - "Sono ottimista possiamo trovare investitori che assicurino lavoro e continuità produttiva, non possiamo però dimenticarci cosa ha fatto la Bekaert. Il 3 settembre ci rivediamo al tavolo e magari portiamo qualche novità risPetto all'opera di sondaggio che tutti insieme, con sindacati, Comune e Regione, stiamo facendo". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio incontrando stamani i lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno (Firenze), in presidio permanente davanti alla fabbrica che la multinazionale belga ha annunciato di voler chiudere, con il conseguente licenziamento di 318 operai, per portare la produzione nell'Est Europa.