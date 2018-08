Ryanair:venerdì stop 250 voli Germania

BERLINO, 08 AGO - Ryanair cancella 250 voli in Germania per venerdì prossimo, reagendo così all'annuncio dello sciopero indetto dal sindacato tedesco Cockpit. Lo ha annunciato il capo marketing della compagnia low cost, Kenny Jacobs, in conferenza stampa a Francoforte. Il sindacato ha indetto uno sciopero di 24 ore fra venerdì 10 e sabato 11 agosto, che vedrà i piloti operativi su 10 scali in Germania unirsi alla protesta dei colleghi di Belgio, Irlanda e Svezia. "Questo sciopero non è necessario ed è ingiustificato". Lo ha affermato Kenny Jacobs, della dirigenza di Ryanair, in una conferenza stampa a Francoforte. al suo fianco, Peter Bellew, ha sottolineato che i piloti percepiscono 190 mila euro all'anno, "che rappresenta un buono stipendio". Con questa iniziativa di protesta, nel cuore dell'estate, momento in cui si muovono migliaia di turisti, ha affermato Jacobs, "il sindacato Cockpit, contribuirà solo a massimizzare i danni per i passeggeri".