Banche, M5s chiede nuova bicamerale

ROMA, 7 AGO - Il Movimento 5 Stelle chiede che sia istituita una nuova commissione d'inchiesta sulle banche. E' stato depositato al Senato un disegno di legge a firma di tutti i senatori del gruppo, con l'obiettivo, spiega Gianluigi Paragone, tra i primi firmatari, anche di "monitorare e scandagliare gli Npl, una delle criticità per i piccoli imprenditori, e per capire la genesi di certe sofferenze". Si tratta sempre di "una bicamerale, dovremmo riuscire a calendarizzarla già per metà settembre".