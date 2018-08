Vitrociset va a Fincantieri e Mer Mec

ROMA, 7 AGO - Fincantieri e Mer Mec, società del gruppo Angel, hanno firmato un accordo per l'acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset. Il closing dell'operazione, oltre "alle consuete condizioni", sarà soggetto anche al mancato esercizio del golden power da parte del Governo italiano. "Acquisire una società dell'importanza di Vitrociset ha una valenza strategica significativa. Questa operazione infatti - commenta l'A.d di Fincantieri, Giuseppe Bono - ci permetterà non solo di allargare e potenziare le nostre competenze e quelle delle nostre controllate che operano con noi in questi ambiti, ma ci consentirà anche di ampliare la gamma e la qualità della nostra offerta e di avere accesso ad un bacino di risorse altamente qualificate". E' il commento dell'ad Fincantieri Giuseppe Bono: l'operazione "si inserisce perciò pienamente nella strategia - aggiunge - di rafforzare le nostre competenze per fornire ai nostri clienti il supporto logistico indispensabile per l'operatività delle navi militari".