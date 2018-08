Di Maio, in manovra giù costo del lavoro

ROMA, 6 AGO - "Noi nella Legge di Bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il contratto normale, la normalità". Lo ha confermato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine della discussione generale sul decreto dignità in Aula al Senato, spiegando che per questo motivo il periodo transitorio che non fa scattare le nuove norme sui contratti a termine in corso è stato fissato al 31 ottobre.