Borsa: Milano chiude calma, vola Tod's

MILANO, 6 AGO - Prima seduta di settimana tranquilla in Piazza Affari per gli indici generali, in linea con le altre Borse europee, mentre qualche spunto è venuto da alcuni dei titoli principali: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,03% a 21.580 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,02% a quota 23.840. Fortissimi acquisti in particolare su Tod's dopo la semestrale con risultati sopra le attese resa nota venerdì a mercati chiusi: il titolo ha chiuso con un rialzo del 17% a 63,4 euro. Molto bene anche Carige che ha concluso in accelerazione in rialzo finale del 9,2%. Giornata invece difficile per Banco Bpm dopo la semestrale: il titolo, passato anche in asta di volatilità, ha chiuso in ribasso del 5,95%. Tra i gruppi a minore capitalizzazione scivolone per Banca Ifis (-8%), mentre nel paniere principale Mediobanca ha segnato un calo dell'1,6%. Ampiamente positivi Saipem (+3%) e Campari, salita di due punti percentuali.