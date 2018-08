Oro: in lieve rialzo a 1215 dollari

ROMA, 6 AGO - Prezzo dell'oro in rialzo sui mercati asiatici. Gli investitori guardano ancora una volta all' inasprirsi della guerra dei dazi che spinge verso i beni rifugio. Il metallo con consegna immediata sale così dello 0,6% a 1215 dollari l'oncia. Per gli analisti di Isbc, citati da Bloomberg, comunque i prezzi, dopo la scivolata di questi mesi dovuta al rafforzamento del dollaro, dovrebbero recuperare a fine 2018 quota 1300 anche in vista della serie di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve Usa.