Sisma,pensiamo a piano edilizia pubblica

FABRIANO (ANCONA), 4 AGO - "Abbiamo in mente un piano di edilizia pubblica sia nelle aree terremotate sia non terremotate d'Italia per rilanciare l'edilizia ma soprattutto per mettere a norma gli edifici pubblici dove i nostri figli vanno a scuola, dove gli impiegati lavorano". Lo ha detto a Fabriano il vice premier Luigi Di Maio all'inaugurazione di una scuola dell'infanzia, la prima ricostruita dopo il terremoto del 2016 totalmente con fondi pubblici. "Se riusciamo a rilanciare l'edilizia pubblica e a metterla a norma - ha osservato - si crea più lavoro ma soprattutto diamo l'esempio. Non vedo come si possano costringere i cittadini a mettere a norma le loro abitazioni private dal punto di vista antisismico se prima lo Stato non dà l'esempio con gli edifici pubblici".