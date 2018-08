Fisco: sospesi invii cartelle ad agosto

ROMA, 3 AGO - Il Fisco "congela" le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto. Lo fa sapere il ministero dell'Economia in una nota. Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi - informa la nota - l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti "congelati" riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.