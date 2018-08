Borsa Milano peggiore Europa con spread

MILANO, 2 AGO - La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664. Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ovviamente le banche in Piazza Affari: Mps ha perso il 4,8% vicina al minimo storico dopo una sospensione in asta di volatilità, Banco Bpm il 4,6%, Unicredit il 4,2% e Intesa il 3,8%. Tra i titoli principali, forti vendite anche su Tenaris (-6,3%), con Poste che ha perso il 5,4%, Saipem il 5,2%. Pesanti Mediaset (-2,6%) e Tim (-1,8%), sulla parità Luxottica e Fca, che ha beneficiato dell'ipotesi di allentamento delle regole anti emissioni negli Stati Uniti, mentre una consistente corrente di acquisti ha registrato Ferrari, che ha concluso in crescita del 4% a 108 euro.