Banche scivolano in Borsa, Unicredit -4%

MILANO, 2 AGO - Con la forte tensione dei mercati internazionali sui titoli di Stato italiani, seduta molto negativa per le banche in Piazza Affari: Mps ha perso il 4,8% vicina al minimo storico dopo una sospensione in asta di volatilità, Banco Bpm il 4,6%, Unicredit il 4,2% e Intesa il 3,8%. Ha provato a tenere Mediobanca, che ha ceduto comunque un punto percentuale.