Borsa: Europa non migliora dopo Boe

MILANO, 2 AGO - Le Borse europee proseguono in calo, impaurite dall'inasprimento delle tensioni commerciali. Sui listini nessun impatto dopo la decisione della banca d'Inghilterra di alzare il tasso d'interesse a 0,75% da 0,50%. I membri del comitato ritengono necessarie altre strette monetarie. L'euro prosegue in calo sul dollaro a 1,1617 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,8%. Giù Milano (-1,7%), Francoforte (-1,6%), Londra (-1,3%), Madrid (-1%) e Parigi (-0,7%). In rosso il settore dei materiali (-1,8%), la finanza (-1,5%), industria (-1,3%), l'energia (-1,2%). Piazza Affari è appesantita dalle perdite delle banche con Banco Bpm (-4,5%), Intesa e Unicredit (-4%) ed Mps (-3,6%). Male anche Poste (-4%), nonostante i dati positivi del semestre, e Tenaris (-4,7%), con i conti in crescita del secondo trimestre.