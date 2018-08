Borsa:Asia chiude in calo su timori dazi

MILANO, 2 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In rosso i titoli tecnologici che hanno maggiormente risentito dell'andamento negativo dei mercati. Tokyo ha chiuso le contrattazioni in calo dell'1,03%. Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a un valore di 110,50, e sull'euro a 129,80. A mercati ancora aperti sono in calo Shanghai (-2,4%), Shenzhen (-2,9%), Hong Kong (-2,1%), Mumbai (-0,5%) e Seul (-1,6%). Attesa la riunione della Banca centrale d'Inghilterra (Boe) mentre sono in arrivo i dati relativi ai prezzi alla produzione in Europa, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e gli ordinativi industriali dagli Stati Uniti.