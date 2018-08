Borsa: Milano in rosso, crolla Ferrari

MILANO, 1 AGO - La Borsa di Milano è stata la peggiore in Europa (-1,9% a 21.791 punti), ma anche le altre piazze hanno chiuso in rosso. A pesare sono le tensioni commerciali fra Usa e Cina. Per i listini è stata comunque una giornata 'interlocutoria', in attesa delle conclusioni del meeting della Fed sui tassi. Sul mercato milanese si sono fatti sentire gli effetti delle semestrali. Ferrari è crollata sul finale, durante la conference call sui conti tenuta dal nuovo amministratore delegato, Louis Camilleri: il titolo ha chiuso in calo dell'8,3%. Male anche Enel (-3,88%) e Intesa (-4,59%). "Ieri abbiamo aumentato il 4% sul nulla - ha detto l'ad di Intesa Carlo Messina - Oggi pubblichiamo i risultati con cui dimostriamo che pagheremo un dividendo, risultati di qualità e riduzione dei deteriorati". In rosso Fca (-2,6%), nonostante l'aumento delle vendite negli Stati Uniti a luglio (+6%), Banco Bpm (-2,68%) e Mps (-2,18%). Il periodo di conti ha giovato a Mediolanum (+3,9%), Campari (+1,9%), Fineco (+1,4%) e Leonardo (+1,4%).