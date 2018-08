Agosto al top, previste 86 mln presenze

ROMA, 1 AGO - Quasi 86 milioni di presenze turistiche, oltre 1,6 milioni in più di quelle registrate durante l'estate dei record del 2017: sono le previsioni per agosto che emergono dall'indagine fatta da Cst per Confesercenti su un campione di 2297 strutture ricettive italiane. Un risultato ottenuto soprattutto grazie alla domanda estera: le presenze di visitatori stranieri si dovrebbero attestare sui 50,6 milioni, con una crescita del 2,4% - pari a 1,2 milioni di presenze in più - sullo scorso anno. Crescita più lenta, invece, per i flussi di turisti italiani: si stimano per agosto 35,3 milioni di presenze, l'1,2% - o 400 mila - in più sul 2017. La tendenza positiva è attesa in tutte le aree del Paese, anche se a trainare saranno soprattutto le località di mare, spinte dalla domanda estera e da quella interna, e le città d'arte, più scelte soprattutto dai turisti stranieri. Ai primi posti della classifica delle regioni più prenotate svettano infatti Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna e Romagna.