ArcelorMittal:sale utile trimestre

ROMA, 1 AGO - ArcelorMittal chiude il secondo trimestre con un utile netto di 1,9 miliardi di dollari, in crescita del 56% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l'intero semestre l'utile del colosso dell'acciaio è stato pari a 3,1 miliardi. I ricavi sono saliti nel trimestre da 17,2 a 19,9 miliardi. L'ebitda è salito da 2,1 a 3,073 miliardi, sopra le attese degli analisti. Il debito netto è sceso a 10,5 miliardi contro gli 11,1 del marzo 2018. Il presidente e Ceo Lakshimi Mittal rileva come "le previsioni per la seconda metà dell'anno sino incoraggianti" e si aspetta che "le attuali favorevoli condizioni di mercato continuino".