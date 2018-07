Enel: utile 2 mld (+9%), ricavi stabili

ROMA, 31 LUG - Enel chiude il primo semestre con un utile netto pari 2.020 milioni di euro, in crescita del 9,4%, e un utile netto ordinario (sul quale si calcola il dividendo) in crescita del 4,6% a 1.892 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo dopo il cda. I ricavi sono pari a 36.027 milioni di euro, in calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'indebitamento registra un aumento a 41.594 milioni, contro i 37.410 milioni di fine 2017, anche per l'acquisizione della società brasiliana Eletropaulo.