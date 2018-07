Lufthansa, in semestre ricavi +5,2%

ROMA, 31 LUG - Lufthansa ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 5,2% a 16,9 miliardi di euro, in linea con il livello dell'anno precedente e un Ebit adjusted a 1,008 milioni di euro e un utile netto per il periodo stabile a 677 milioni (da 672 dello stesso periodo dell'anno precedente). Lo si legge in una nota del Gruppo tedesco. In particolare, i ricavi da traffico per i primi sei mesi ammontano a 13,2 miliardi (+7%). I passeggeri trasportati nei primi sei mesi raggiungono la cifra record di circa 67 milioni. Dati che evidenziano una "forte crescita e un contemporaneo miglioramento nei ricavi unitari. Raggiungerli entrambi insieme è un significativo successo", sottolinea il cfo di Lufthansa Ulrik Svensson. Alla luce di questi risultati, il gruppo conferma gli obiettivi per il 2018.