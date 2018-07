Ilva: Arcelor, proposta dà futuro

ROMA, 30 LUG - "La proposta migliorativa che abbiamo presentato oggi rappresenta davvero la proposta più avanzata da parte di ArcelorMittal per il turnaround di Ilva, e garantisce che Ilva abbia un futuro sostenibile come produttore di acciaio leader in Italia". Lo afferma in una nota il ceo di ArcelorMittal Europe-Flat Products Geert Van Poelvoorde. "L'elemento critico è l'attuazione - avverte -: prima potremo iniziare a mettere in atto queste iniziative, prima potremo offrire i miglioramenti richiesti da Ilva e dai suoi stakeholder". Gli impegni aggiuntivi presentati oggi da ArcelorMittal rispetto al contratto di affitto e di acquisto di Ilva, spiega il gruppo, "rappresentano i migliori e definitivi impegni da parte di ArcelorMittal nelle aree chiave di intervento indicate" e saranno formalizzati firmando un addendum al contratto.