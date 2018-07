Petrolio: poco mosso a 69,63 dollari

ROMA, 27 LUG - Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour a New York. Il contratti sul greggio Wti con consegna a settembre passano di mano a 69,63 dollari al barile praticamente invariate rispetto alla chiusura di ieri. Il Brent a Londra è scambiato a 74,56 dollari (+2 centesimi). Ad incidere i timori sulle forniture dopo gli attacchi in Yemen alle petroliere arabe