Borsa: Milano rimbalza con Fca, Cnh

MILANO, 26 LUG - Seduta di buon passo per Milano che chiude a +1,40% con il Ftse Mib a 21.862 punti. Fca rimbalza favorita insieme agli altri titoli del settore dall'accordo sui dazi tra Europa e Usa. Il titolo, dopo il calo di ieri in scia ai conti e nel giorno della scomparsa di Sergio Marchionne, guadagna il 3,50% a 14,48% euro. In testa al listino Cnh (+10,63% a 9,93 euro), che ha diffuso da la trimestrale. Buon passo anche per l'holding della famiglia Agnelli, Exor (+3,88% a 55,74%) e Ferrari (+2,50% a 114,7 euro). Strappa poi Banca Generali (+5,57%) con le masse dei 6 mesi oltre 58 miliardi di euro e Pirelli (+4,14%). In evidenza Luxottica (+2,9%) con la Cina arriva un ok 'condizionato' alla fusione con Essilor. Tra gli altri sale Saipem (+6,17%) con Equita che l'ha promossa a buy, Azimut (+7,74%) con il secondo trimestre molto al di sopra delle stime. Di contro le prese di beneficio zavorrano Moncler (-3,5%). Male anche Brembo (-2,4%) dopo i conti.