Fincantieri: ricavi +10%, risultato +39%

TRIESTE, 26 LUG - Ricavi in crescita del 10 per cento (2.527 milioni), così come l'Ebitda a 183 milioni (+25%), e l'EBITDA margin del 7,3% in miglioramento rispetto al 6,3% del 30 giugno 2017 e risultato del periodo adjusted positivo per euro 39 milioni (+39%). Sono i dati più significativi della semestrale di Fincantieri, che risulta al 30 giugno scorso, avere un carico di lavoro complessivo a un livello definito "record", pari cioè a 29,8 miliardi di euro e pari a circa 6 volte i ricavi del 2017. I risultati semestrali, approvati oggi dal CdA riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, chiudono con un utile (Risultato del periodo) di 15 milioni di euro (+4 milioni) e un flusso di cassa delle attività operative positivo per 99 mln. "Ricavi, utili e marginalità sono in crescita e vedranno una accelerazione nella seconda metà del 2018, confermando le linee guida del Piano Industriale", ha annunciato l'a.d. di Fincantieri Giuseppe Bono. (ANSA).