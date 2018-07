Cucinelli, Marchionne geniale nel cuore

PERUGIA, 25 LUG - "È scomparso un uomo che ho conosciuto per la sua concreta genialità nell'intimo del cuore": Brunello Cucinelli ricorda così Sergio Marchionne rispondendo all'ANSA. "Ho respirato insieme a lui quella cultura filosofica e pragmatica che entrambi avevamo posto a nostra guida - afferma ancora Cucinelli -, e ci accomunava il grande amore per una gioiosa giovinezza fatta d'istinto e di spontaneità, di sogni e di ideali. Amava come me le prime ore del mattino, nelle quali ritrovava il senso vero della vita. Ancora qualche mese fa, nel salutarci, mi abbracciò forte dicendo: 'vediamoci, presto, soli io e te!'. Non posso immaginare spenta quella sua gioia di vita che di continuo sfavillava tra il suo ruvido destino. Sento che il Creato lo ha accolto con amore e comprensione - conclude Cucinelli - in una più grande vita". (ANSA).