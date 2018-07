Borsa: Asia volatile, Cina chiude piatta

MILANO, 25 LUG - Seduta volatile sui mercati asiatici, con le azioni cinesi in stallo dopo un rally di tre giorni. Bene Tokyo che chiude in rialzo dello 0,46% e Hong Kong (+0,65%) mentre restano piatte Shanghai (-0,05%) e Shenzen (+0,034), Seul chiude in calo dello 0,31 per cento. "Quello che stiamo vedendo in questo momento è notizie positive sugli utili dopo i tagli fiscali, è incoraggiante in termini di crescita economica" commenta a Bloomberg un analista.