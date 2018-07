Aferpi a Jindal, firmato contratto

FIRENZE, 24 LUG - E' stato firmato ufficialmente il contratto per la cessione di Aferpi da Cevital al gruppo indiano Jindal Steel West. Ne dà notizia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. "La firma di oggi è un successo dei lavoratori e della loro lotta senza la quale non saremmo a questo punto - commenta Rossi in una nota -. E' un successo anche della serietà delle istituzioni, Comune, Regione e Stato. Ringrazio l'ex ministro Calenda e l'attuale ministro Di Maio".